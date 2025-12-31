Фінляндія інвестує €100 млн в укріплення лікарень і запаси ліків

Фінляндія посилює безпеку системи охорони здоров’я, зокрема шляхом укріплення лікарень і підготовки медичних закладів до роботи в умовах можливих атак. Про це повідомляє Yle.

У країні роблять медичні служби більш мобільними, підсилюють конструкції лікарняних будівель і нарощують запаси медикаментів. На ці заходи в додатковому бюджеті передбачено близько 100 мільйонів євро, які спрямують на потреби округів.

Необхідність реформ пояснюють уроками війни Росії проти України. Влада прагне підвищити стійкість лікарень та інших критично важливих медичних служб, зокрема розглядає можливість перенесення частини лікарняної інфраструктури під землю.

Керівник підрозділу з надзвичайних ситуацій Міністерства соціальних справ і охорони здоров’я Фінляндії Пекка Тулокас наголосив, що війна показала вразливість медичних закладів. За його словами, лікарні та служби екстреної допомоги можуть ставати прямими цілями ударів.

У майбутньому в Фінляндії планують приділяти більше уваги ударостійкості будівель, особливо під час зведення нових лікарень. Водночас деталі таких заходів залишаються засекреченими.

Від соціальних і медичних служб очікують переорієнтації ресурсів на надання невідкладної допомоги та підготовки персоналу до роботи у воєнний час. Система охорони здоров’я також готується до підтримки збройних сил, прикордонної служби та військ союзників. За словами Тулокаса, вступ Фінляндії до НАТО висунув нові вимоги до медичних можливостей у надзвичайних ситуаціях.

Наразі у Фінляндії немає окремої мережі військових госпіталів: останній такий заклад — лікарня Tilkka в Гельсінкі — був закритий близько 20 років тому. У разі війни лікування поранених доведеться забезпечувати в 21 медичному окрузі, а також у лікарняному окрузі Гельсінкі та Уусімаа.

Водночас у міністерстві наголошують, що мета реформ не полягає в залякуванні населення. Влада запевняє, що громадяни можуть почуватися в безпеці.

За даними Коаліції за захист здоров’я в умовах конфлікту (SHCC), у 2024 році медичні заклади по всьому світу ставали об’єктами нападів понад 3600 разів у зонах бойових дій, а кількість загиблих медичних працівників перевищила 900 осіб.