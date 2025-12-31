Чергова байка Кремля не спрацювала: у США скептично оцінили «замах на Путіна»

У США не вірять заявам Росії про нібито атаку України на резиденцію Володимира Путіна. Посол США в НАТО Метью Вітакер прямо заявив, що ця версія може не мати нічого спільного з реальністю. В інтерв’ю Fox Business дипломат наголосив: жодних підтверджень інциденту наразі немає, а ключову роль відіграватимуть дані американських спецслужб. «Наразі незрозуміло, чи це взагалі відбувалося», — зазначив Вітакер.

Він також вказав на абсурдність російських тверджень на тлі розмов про можливі мирні домовленості. За словами дипломата, виглядає щонайменше дивно говорити про «атаку» саме в момент, коли Кремль паралельно декларує готовність до переговорів. «Бути за крок від мирної угоди і водночас розповідати про подібні інциденти — це нелогічно», — підкреслив він.

У Вашингтоні наголошують: поки розвідка США та союзників не підтвердить факт події, заяви Москви залишаються лише словами, які можуть бути частиною інформаційної маніпуляції.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль погрожує Україні після суперечливих заяв щодо «атаки БПЛА» на резиденцію Путіна.