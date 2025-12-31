Поліція оперативно затримала чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

Поліціянти оперативно затримали водія, який під час перевірки документів вистрілив у військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався близько 9:00 в облцентрі на вулиці Харківських Дивізій.

"42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події. У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг", - ідеться в повідомленні.

На території міста було введено спеціальну поліційну операцію і за кілька годин поліціянти затримали чоловіка в процесуальному порядку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.