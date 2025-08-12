Встигнути до п’ятниці: Вашингтон в авральному режимі організовує зустріч Трампа з Путіним

Чиновники адміністрації США терміново готують зустріч президента Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним, яка запланована на п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у Вашингтоні.

Станом на понеділок конкретне місце саміту ще не визначене — представники адміністрації лише вирушають на Аляску, щоб обрати локацію. Паралельно інша група посадовців формує порядок денний переговорів, які, на думку Трампа, можуть наблизити завершення російської війни проти України.

За чотири дні до зустрічі частина логістичних і геополітичних питань лишається невирішеною.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив про намір домовитись під час зустрічі з російським диктатором про повернення частини окупованої території Україні.