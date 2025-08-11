﻿
Полiтика

Трамп має намір домовитися з Путіним про повернення частини окупованої території України

Президент США Дональд Трамп заявив про намір домовитись під час зустрічі з Владіміром Путіним про повернення частини окупованої території Україні.

"Вони окупували значну частину України. Вони окупували дуже цінні території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України", - сказав Трамп на брифінгу в Вашингтоні в понеділок.

У той же час, за його словами, найперше він спробує вмовити Путіна закінчити бойові дії. "Я збираюся поговорити з Владіміром Путіним і скажу йому: ви повинні закінчити цю війну, ви повинні її закінчити. І він не збирався зі мною зв'язуватися", - сказав президент США.

Він назвав росіян "воюючою нацією". "Вони ведуть багато війн. Мій друг сказав, що Росія жорстока, бо вони просто продовжують воювати. Вони перемогли Гітлера. Ми теж. І вони перемогли Наполеона. Знаєте, вони роблять це вже давно", - сказав Трамп.

Як відомо, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговори Аляска Дональд Трамп Володимир Путін перемовини
