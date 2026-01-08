Суд дозволив заставу для Шуфрича у понад 33 мільйони гривень

Підозрюваний у державній зраді та низці інших злочинів народний депутат Нестор Шуфрич, який понад два роки перебуває під вартою, отримав можливість вийти з-під арешту під заставу. Відповідне рішення 6 січня ухвалив Київський апеляційний суд.

Про це 8 січня повідомив адвокат парламентаря. За його словами, суд визначив суму застави у понад 33 мільйони гривень. Станом на 8 січня кошти за Шуфрича ще не внесли.

Захисник зазначив, що визначена сума є для підозрюваного непосильною, оскільки щодо нього діють санкції, усе майно перебуває під арештом, а сам він уже понад два роки не має можливості працювати через перебування в слідчому ізоляторі.

Нестор Шуфрич був обраний до Верховної Ради від нині забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» і фігурує у кількох кримінальних провадженнях. У лютому 2024 року йому повідомили про підозру у фінансуванні Росгвардії в тимчасово окупованому Криму.

За версією слідства, у 2013 році Шуфрич придбав нерухомість у курортному селищі Сімеїз у Криму в осіб, пов’язаних із Віктором Медведчуком, та оформив її на підконтрольну компанію. Після окупації півострова у 2016 році було укладено договір охорони цього майна з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади — «ФГУП “Охрана” Росгвардии по Республике Крым». За ці послуги, за даними слідства, сплатили близько 650 тисяч рублів.

Крім того, правоохоронці стверджують, що Шуфрича було завербовано ФСБ РФ і він виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, який після 2014 року перебуває в Москві.

Депутата та його довірену особу обвинувачують, зокрема, за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України. Також Шуфричу інкримінують державну зраду за ч. 1 ст. 111 ККУ.

У вересні 2023 року йому повідомили про підозру в державній зраді за підривну діяльність в інформаційній сфері, після чого суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.