Мадуро з дружиною заперечують свою провину у суді

У понеділок, 5 січня, усунутий президент Венесуели Ніколас Мадуро у своїх перших публічних словах у суді заявив, що він є “президентом Венесуели”, “військовополоненим”, а також повідомив, що його “затримали в його будинку в Каракасі”. Про це повідомляє Sky News.

– Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни, – заявив він.

Дружина Мадуро, Сілія Флорес, також заперечила свою провину за висунутими звинуваченнями та заявила, що вона “абсолютно невинна”.

Відповіді Сілії Флорес і Ніколаса Мадуро звучали іспанською мовою, після чого їх перекладали.

Згодом Мадуро погодився на запропоновану судом консультацію з “консульськими посадовими особами”.

Судове слухання завершилося. Суддя повідомив, що наступне засідання призначене на 17 березня.

ForUA нагадує, 3 січня армія США провела у Каракасі спецоперацію із захоплення Ніколаса Мадуро та його дружини. У понеділок їх передали до суду Нью-Йорка у США.

США висунули такі обвинувачення Мадуро та його дружині: