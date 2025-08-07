З 1 вересня працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль у Telegram-каналі, у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", - написав він.

За його словами, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.