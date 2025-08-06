У Кремлі охарактеризували розмову Путіна з Віткоффом як “корисну і конструктивну”.

За словами помічника президента РФ з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, під час зустрічі обговорювали ситуацію в Україні та можливості стратегічного партнерства між Росією і США.

Зустріч посланця Трампа Віткоффа із Путіном тривала близько 3 годин.

Посланець Путіна Дмітрієв вже коротко прокоментував переговори як «діалог переможе», а помічник Путіна Ушаков сказав, що переговори були «корисними і конструктивними».

РФ передала США сигнали щодо українського питання, отримала й відповідні від Дональда Трампа.

За даними РИА Новости, відразу після прильоту до Москви Віткофф разом з очільником Російського фонду прямих інвестицій Кірілом Дмітрієвим попрямував до ресторану "Восход" в "Зарядді".

Потім делегація чиновника сіла в автомобіль і залишила парк.

Пізніше повідомили, що кортеж Віткоффа поїхав до Кремля.

Відзначається, що представник США не став розповідати російським пропагандистам про свої очікування перед переговорами.