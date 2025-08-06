Що відомо про футбольного хулігана, можливого сутенера й нового президента Польщі

Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду президента Польщі.

Церемонія відбулася у Сеймі Польщі. Після 10 ранку за польським часом Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду.

Навроцький подякував Анджею Дуді "за 10 років президентства з такими великими успіхами".

Кароль Навроцький, який звинувачував Україну в «злочинах на Волині» та у втручанні в польські вибори, випередив свого опонента Рафала Тшасковського лише на 1,78% і здобув перемогу на виборах у Польщі.

Ще до другого туру він підписав декларацію з 8 пунктів лідера ультраправої коаліції «Конфедерація» Славоміра Менцена, який програв у першому турі. Серед іншого, Навроцький зобов’язався виступати проти вступу України до НАТО.

Кароль Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську. Саме з цим містом і пов'язана більша частина життя політика: тут він здобув вищу історичну освіту і працював у місцевому музеї Другої світової війни.

Про юність Навроцького відомо небагато, але нещодавно в польських медіа почали з’являтися невідомі раніше сторінки з його біографії. Так, видання Onet розповіло, що ще до своєї політичної кар’єри молодий Кароль, працюючи охоронцем у готелі в місті Сопот, начебто допомагав клієнтам замовляти повій.

Як пояснили співрозмовники медіа, гості готелю обирали повій на ескорт-сайтах за допомогою охоронців просто навпроти рецепції. Потім Навроцький або хтось із його колег телефонував «координаторові», який і привозив жінок до готелю.

Однак сам Навроцький це заперечив і навіть погрожував Onet судовим позовом.

Навроцький також відомий своєю любов’ю до спорту: він кілька років займався боксом на аматорському рівні. Тож на тлі цього факту в медіа з’явилася інформація про те, що політик брав участь у бійках футбольних фанатів.

Це ж підтвердив і сам Навроцький під час етеру зі Славоміром Менценом, який згадав про бійку між фанатами познанського «Леха» та гданської «Лехії» у 2009 році, у якій загалом брали участь 140 людей.

Менцен висловив своє захоплення Навроцьким, однак той відповів стримано: «Я брав участь у різних спортивних та благородних боях, але не завжди виходив переможцем».

Видання Newsweek стверджує, що політик займався нецільовим використанням коштів, а також влаштовував на роботу в Інституті національної пам'яти своїх давніх друзів.

Ще до свого балотування на виборах Навроцький запам’ятався тим, що назвав Галичину «Східною Малопольщею», коли коментував питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

Згодом він знову згадав про цю трагедію, кажучи, що Україні «немає місця ані в НАТО, ані в ЄС, якщо вона не відповість за “злочини” на Волині».

Окрім України, Навроцький також висловлював претензії до Німеччини, заявивши, що вона повинна виплатити репарації Польщі за збитки, завдані в роки Другої світової війни.

«Ми не якісь бездомні з Гамбурга, Берліна чи Дортмунда, яким можна сказати: “Ось, тримайте виплати й забудьте про Другу світову війну”», — заявляв Навроцький.

Передвиборча кампанія Навроцького була сповнена скандалами та неоднозначними подіями. Зокрема, з медіа стало відомо, що у 2021 році він отримав у власність квартиру за договором про піклування, однак не вказав її в декларації. А попередній 80-річний власник квартири, який мав отримати допомогу від Навроцького, начебто так і не отримав її й залишився ні з чим.

Уже після першого туру виборів Навроцького звинуватили у вживанні снюсу під час дебатів із Тшасковським, хоча сам він заявив, що «потягнувся по жуйку». Зрештою, політик заявив, що здав тест на наркотики, який показав негативний результат.