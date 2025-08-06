Українці втрачають довіру до Зеленського - опитування

Президент Володимир Зеленський все ще залишається довіреним лідером для більшості українців, проте ухвалення закону про скасування незалежності НАБУ спричинило зниження його рейтингу приблизно на 5%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Опитування проводилося з 23 липня 2025 року — наступного дня після резонансного голосування у Верховній Раді за закон №12414, який того ж дня підписав президент.

Згідно з даними, 58% опитаних українців довіряють Зеленському, тоді як на початку червня цей показник становив 65%. Водночас частка тих, хто не довіряє президенту, зросла з 30% до 35%. Баланс довіри-недовіри знизився з +35% до +23% за два місяці.

Соціологи зазначають, що попри падіння, поточний рівень підтримки вищий за мінімальні значення, зафіксовані в грудні 2024 року під час загострення війни.

Серед причин недовіри респонденти найчастіше називали корупцію — переважно загальну ситуацію в країні та владі, рідше звинувачували безпосередньо президента. Значну роль відіграла також війна.

6% респондентів прямо вказали на невдоволення саме голосуванням 22 липня 2025 року та наступними діями щодо НАБУ.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький підкреслив, що незважаючи на масштабні протести та гостру реакцію медіа, Зеленський зберігає довіру та легітимність у суспільстві.

«Можливо, цьому сприяла швидка реакція влади на протести та оперативне внесення нового закону до парламенту. Проте стійкий низхідний тренд є тривожним сигналом, що потребує уваги й виважених рішень», — додав він.

Як повідомляло раніше ForUa, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний залишається найавторитетнішим серед політичних і військових лідерів — йому довіряють 73% українців.