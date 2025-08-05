"Цю війну буде зупинено", - Ердоган про свій візит до Києва

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган найближчими днями відвідає Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання Türkiye з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Ключовими темами візиту стануть підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною, а також мирні зусилля щодо припинення війни, розв'язаної Росією проти України.

Особливу увагу під час переговорів буде приділено економічній співпраці. Очікується, що угода про вільну торгівлю, яка має набрати чинності найближчим часом, дозволить суттєво збільшити обсяги товарообігу між двома країнами та стане важливим кроком у відбудові України.

Посол України в Туреччині Наріман Джелял підтвердив, що організація візиту Ердогана до Києва вже перебуває на фінальній стадії. "Президент Зеленський особисто передав запрошення, і я повторив його під час зустрічі з турецьким президентом. Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації", — зазначив дипломат.

Ердоган також заявив, що Туреччина активно працює над підготовкою платформи для мирних переговорів, які мають покласти край війні РФ проти України. "Ми впевнені, що цю війну буде зупинено", — наголосив турецький лідер.