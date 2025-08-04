Євросоюз уже пів року не надає Україні військову допомогу через Угорщину, – Боррель

Військова підтримка України з боку Євросоюзу майже повністю заблокована. Про це повідомив Жозепа Боррель у інтерв’ю EUObserver.

За словами колишнього очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля, це сталося через позицію Угорщини.

Боррель заявив, що через Угорщину близько 6,6 млрд євро із Європейського фонду миру залишаються заблокованими.

ForUA.com нагадує, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто неодноразово заявляв, що Угорщина виступає проти членства України в Євросоюзі. За його словами, вступ України не посилить, а навпаки, послабить блок, оскільки принесе війну всередину ЄС.