Microsoft увійшла до клубу $4 трлн: ТОП-10 найдорожчих компаній світу

У світі з’явився ще один гігант з ринковою капіталізацією понад $4 трильйони. Компанія Microsoft офіційно приєдналася до Nvidia, ставши другою у списку найдорожчих компаній планети за оцінкою Boardroom станом на 31 липня.



Після публікації квартального звіту акції Microsoft зросли більш ніж на 5 %. Річна виручка компанії збільшилась на 18 % — це найшвидший темп зростання за останні роки. Основним рушієм стала хмарна платформа Azure, яка принесла понад $75 мільярдів доходу. Це перший випадок, коли Microsoft оприлюднила точні фінансові показники цього напряму.





ТОП-10 найдорожчих компаній світу за ринковою капіталізацією:

(станом на 31 липня 2025 року, за даними Boardroom)



1. Nvidia – $4,41 трлн

2. Microsoft – $4,00 трлн

3. Apple – $3,12 трлн

4. Amazon – $2,49 трлн

5. Alphabet (Google) – $2,33 трлн

6. Meta – $1,95 трлн

7. Saudi Aramco – $1,56 трлн

8. Broadcom – $1,39 трлн

9. TSMC – $1,26 трлн

10. Berkshire Hathaway – $1,02 трлн



На тлі такого зростання Apple опинилася на третій позиції з капіталізацією $3,12 трлн. Тим часом Nvidia зберігає лідерство і статус найуспішнішої технологічної компанії 2025 року.