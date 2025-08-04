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Microsoft увійшла до клубу $4 трлн: ТОП-10 найдорожчих компаній світу

Microsoft увійшла до клубу $4 трлн: ТОП-10 найдорожчих компаній світу

У світі з’явився ще один гігант з ринковою капіталізацією понад $4 трильйони. Компанія Microsoft офіційно приєдналася до Nvidia, ставши другою у списку найдорожчих компаній планети за оцінкою Boardroom станом на 31 липня.

Після публікації квартального звіту акції Microsoft зросли більш ніж на 5 %. Річна виручка компанії збільшилась на 18 % — це найшвидший темп зростання за останні роки. Основним рушієм стала хмарна платформа Azure, яка принесла понад $75 мільярдів доходу. Це перший випадок, коли Microsoft оприлюднила точні фінансові показники цього напряму.



ТОП-10 найдорожчих компаній світу за ринковою капіталізацією:
(станом на 31 липня 2025 року, за даними Boardroom)

1. Nvidia – $4,41 трлн
2. Microsoft – $4,00 трлн
3. Apple – $3,12 трлн
4. Amazon – $2,49 трлн
5. Alphabet (Google) – $2,33 трлн
6. Meta – $1,95 трлн
7. Saudi Aramco – $1,56 трлн
8. Broadcom – $1,39 трлн
9. TSMC – $1,26 трлн
10. Berkshire Hathaway – $1,02 трлн

На тлі такого зростання Apple опинилася на третій позиції з капіталізацією $3,12 трлн. Тим часом Nvidia зберігає лідерство і статус найуспішнішої технологічної компанії 2025 року.

Теги:

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