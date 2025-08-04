Ворог облаштовує нові стартові майданчики для «Шахедів»: скоротиться час підльоту до українських міст

Росія активно готує тимчасово окупований Донецький аеропорт до запуску ударних дронів, скорочуючи час реагування української ППО. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Супутникові знімки за липень 2025 року свідчать, що росіяни очистили частину злітно-посадкової смуги від укріплень і розпочали будівництво нової інфраструктури для безпілотників. Зокрема, біля зруйнованого терміналу споруджують закриті складські приміщення, майданчики для завантаження боєголовок і пункти ручного управління дронами.

За даними ISW, Росія планує використовувати Донецький аеропорт як плацдарм для запуску ударних "Шахедів", хибних "Гербер" і, ймовірно, реактивних БПЛА типу Geran (Шахед). Це дозволить окупантам збільшити інтенсивність атак і зменшити час, який українська протиповітряна оборона матиме для реагування.

«Подальша окупація територій та облаштування майданчиків для дронів становитиме серйозну загрозу не лише для України, а й для країн-членів НАТО», — попереджають аналітики ISW.