Спроба української влади обмежити незалежність НАБУ стала топтемою світових медіа, міжнародні партнери наполягали на збереженні українських антикорупційних реформ, – Семен Кривонос

Після ухвалення Верховною Радою скандального законопроєкту № 12414 та підписання його президентом у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) виникли проблеми у співпраці з викривачами корупції, заявив в інтерв'ю ВВС News Україна директор НАБУ Семен Кривонос.

Проєкт закону дозволяв генпрокурору отримати доступ до усіх кримінальних проваджень НАБУ та витребувати будь-яке з них, включно з інформацією про викривачів у справі та іншими даними.

«Ми точно знаємо, що викривачі з цього приводу дуже сильно нервували. Справді, виникли проблеми щодо співпраці з викривачами. Це була абсолютна катастрофа. Але тепер ми їх заспокоїли, тому що все повернулося», — розповів Кривонос.

Він підкреслив, що генеральний прокурор за час дії закону жодного разу не скористався своїм правом ознайомлення зі справами НАБУ, це було підтверджено публічно.

ForUA.com нагадує, 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який розкритикували як спробу позбавити НАБУ і САП незалежності. Того ж вечора його підписав президент України Володимир Зеленський. Закон набув чинності 23 липня.

Документ наділяв генпрокурора додатковими повноваженнями:

забирати справи у НАБУ і доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою топчиновників.

Процесуальна автономія САП також суттєво обмежувалася.

З 22 липня в Києві та низці інших міст України — Одесі, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську — розпочалися акції протесту проти ухвалення законопроєкту № 12414.

Згодом Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП, що мав повернути незалежність антикорупційних органів.

31 липня Верховна Рада схвалила у другому читанні і в цілому ініційований президентом законопроєкт № 13533. Того ж дня Зеленський підписав закон.