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Путін готується до багаторічної війни за Донбас попри санкційний ультиматум Трампа

Путін готується до багаторічної війни за Донбас попри санкційний ультиматум Трампа

1 серпня під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком на Валаамі Володимир Путін заявив про нібито захоплення Часового Яра російськими військами та озвучив плани щодо подальшого просування вглиб Донеччини. Самопроголошений президент Білорусі у свою чергу назвав Часів Яр "дорогою до Краматорська" — центра українського фортифікаційного поясу.

Лукашенко зазначив, що російські війська "повільно гризтимуть" фортифікаційний пояс, поступово його захоплюючи. У відповідь Путін заявив, що ці укріплення "будуть повернуті", оскільки, за його словами, вони належать Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що такі заяви підтверджують намір Путіна вести затяжну війну в Україні, незважаючи на ультиматум президента США Дональда Трампа про встановлення режиму припинення вогню до 8 серпня.

Захоплення українського фортифікаційного поясу на Донеччині стане масштабним завданням для армії РФ. Для досягнення цієї цілі російським військам доведеться захопити Сіверськ і Лиман, форсувати річку Сіверський Донець та подолати канал Сіверський Донець — Донбас, перш ніж вони зможуть загрожувати Слов’янську, який є північною точкою цього оборонного рубежу.

Наразі окупанти зосередили зусилля на наступі у напрямку Костянтинівки. ISW зауважує, що це завдання вкрай складне, адже місто у тричі більше за Часів Яр, який росіяни намагаються окупувати вже понад рік.

Експерти ISW вважають малоймовірним, що російська армія зможе вести тривалу багатовекторну наступальну кампанію проти фортифікаційного поясу України одночасно з іншими активними наступальними діями на фронті.

Втім, за оцінкою аналітиків, Путін продовжує демонструвати впевненість у витривалості російської армії та економіки, і готується до багаторічної війни.

 

 

 

 

 

 

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путінситуація на фронтівійна в УкраїніISWультиматум Трампафортифікаційний пояс
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