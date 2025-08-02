"Це буде вибух": Усик готується дебютувати у ММА

Олександр Усик планує наступний поєдинок, з можливим дебютом у MMA. Наразі невідомо, коли та проти кого український боксер проведе свій наступний поєдинок. Директор команди новоспеченого абсолюта Сергій Лапін розповів, що робота вже ведеться в цьому напрямку, повідомляє Seconds Out.

Він заявив, що є декілька варіантів, з ким Олександр Усик може побитися. Функціонер зізнався, що український чемпіон має серйозний намір дебютувати у MMA й це може статися вже на початку 2026 року:

"Зараз команда працює над наступним поєдинком. Ми розглядаємо кілька варіантів, зосереджуючись на тих, які мають сенс як зі спортивної точки зору, так і з погляду інтересу глядачів та статусу. Майже кожен боєць викликав Джейка Пола на бій. Але наша історія – інша. Для нас головне – ММА, щось нестандартне, і саме в цьому його сила.

Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком, без жодної неповаги до Пола, але в ММА шанси значно рівніші. У Джейка є певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Перемовини вже тривають, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року".

Нагадаємо, Олександр Усик 19 липня втретє став абсолютним чемпіоном світу. В битві за це звання він здолав Даніеля Дюбуа.

Довідка: Джейк Пол – відомий шоумен і боксер. На професійному рівні він провів 13 боїв, у яких здобув 12 перемог, зокрема, восени 2024 року американець здолав Майка Тайсона.