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Спорт

Усик назвав єдиного суперника, якого прагне побити ще раз

Усик назвав єдиного суперника, якого прагне побити ще раз

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик відверто розповів про своє ставлення до суперників, назвавши лише одного боксера, якого хотів би знову здолати на рингу. Це німець Марко Хук, який дозволив собі образливі висловлювання на адресу матері українця.

Ці заяви прозвучали під час закритої пресконференції для військових після тріумфальної перемоги Усика в реванші проти Даніеля Дюбуа, інформує ForUА.

Усик підкреслив, що не тримає зла на більшість своїх опонентів. "У мене немає негативу чи якоїсь злоби до своїх опонентів. До одного є, який обзивався, мою маму обзивав. До нього в мене жодних емоцій немає, я б його ще раз побив. Це Марко Хук", – заявив український чемпіон.

Поєдинок Усика з Хуком відбувся у 2017 році в чвертьфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Тоді Усик здобув переконливу перемогу технічним нокаутом у десятому раунді.

Олександр також торкнувся теми трештоку та "шоу" перед поєдинками, зазначивши, що він розуміє їхню природу. "Здебільшого все, що відбувається перед поєдинком – пресконференції, якісь слова, ще щось – це величезне шоу. Якщо людина трошки обділена інтелектом, то вона казатиме якісь дурниці чи буде поводитися якось по-дурному", – сказав Усик. Він додав, що можна розкручувати поєдинки і без "брудних речей".

За словами Усика, спроби зачепити його за допомогою трештоку не спрацьовують, оскільки він "багато років вивчає людську психологію" і розуміє, як це працює.

Раніше стало відомо, скільки податків заплатить Усик після перемоги над Дюбуа.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

боксбійОлександр УсикМарко Хукпоєдинок
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