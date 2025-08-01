У центрі Кишинева, у готелі виявили мертвого громадянина України

У центрі молдовської столиці Кишиневі у готельному номері було знайдено мертвим громадянина України, повідомляє Point.md.

За попередніми даними, загиблим є 46-річний громадянин України.

Його тіло виявив один зі співробітників готелю Bella Donna, який одразу ж повідомив у поліцію. За даними ЗМІ, чоловіка було знайдено повішеним на дверній ручці в номері, де він зупинився.

Судмедексперт, який прибув на місце події, під час первинного огляду тіла не виявив слідів насильницької смерті.

У цьому зв'язку правоохоронці розглядають самогубство як попередню версію.

Поліція почала розслідування, щоб встановити всі обставини.