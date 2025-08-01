Український бойовий медик 12 бригади спеціального призначення "Азов" Володимир Риженко отримав премію Найкращий європейський медик року – взимку 2025 року у надскладних умовах він перелив пораненому побратиму донорську кров, скинуту з дрона, передає Інтерфакс-Україна.

Медики 12 бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України взяли участь у Combat Medical Care Conference 2025 в Німеччині — найпрестижнішій європейській конференції з військової медицини, організованій спільно з Бундесвером.

У складі команди — досвідчені професіонали, які працюють на фронті в екстремальних умовах.

Вони поділилися унікальним практичним досвідом, відшліфованим у реальних боях.

Найкращим військовим медиком Європи визнано Володимира Риженка (позивний Спрайт), який продемонструв приклад нестандартної, але ефективної медичної операції — переливання донорської крові, скинутої з дрона, що врятувало життя пораненому побратиму.

Разом із почесною відзнакою він став володарем меча, що символізує силу, честь та відвагу.

Під час виступу медик подякував колегам за спільну роботу та єдність, яка рятує життя побратимів.

Сьогодні завдяки медикам тисячі українських бійців повернулися до служби, а безліч цивільних, постраждалих від атак ворога, отримали необхідну допомогу.

Вони – справжній медичний фронт, який тримає тисячі людей по всій країні.