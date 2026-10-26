Політичні сили Залужного, Буданова, Білецького, «Азов» і «Християнський корпус»: партії військових здатні сформувати монобільшість у наступному парламенті

Наступний склад парламенту запам’ятають як феномен воєнних партій: політичні сили Залужного, Буданова, Білецького («Третя Штурмова»), а також «Азов» (Денис Прокопенко) і «Християнський корпус» (Олексій Середюк) демонструють стабільне зростання і можуть утворити більшість у парламенті.

Про це у своєму дописі заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Він звернув увагу на те, що протягом останніх трьох місяців були опубліковані одразу декілька соціологічних досліджень різних компаній – КМІС, СОЦИС, Info Sapiens, Фонду досліджень майбутнього, Соціополіса та Active Group. За результатами цих досліджень очевидно, що за рівнем довіри серед виборців представники Сил оборони України випереджають або знаходяться на провідних позиціях у порівнянні з іншими професійними чи соціальними групами або представниками тих чи інших державних інститутів.

За словами Ковальова, довіра до військових конвертується в електоральні симпатії. Потенційні партії Валерія Залужного та Кирила Буданова впевнено проходять до парламенту в усіх дослідженнях. Інші військові проекти стабільно нарощують підтримку і також претендуватимуть на потрапляння до нового складу Верховної Ради України: мова про «Третю Штурмову» Андрія Білецького, «Азов» Дениса Прокопенка та «Християнський корпус» Олексія Середюка.

На думку експерта, широка представленість військових у парламенті - це позитивна тенденція, оскільки відновленням України після війни, швидше за все, займуться саме ті, хто сьогодні щоденно ризикує заради неї своїм життям і здоров’ям. Можливо, саме в цьому полягає шлях до України майбутнього без корупції та непотизму.