Жовтень перетворився на місяць критичних втрат для російських сил на сході. Кожна спроба вийти на нові рубежі коштує противнику сотень життів щодня. За місяць підсумкові втрати РФ перевищили 54 тисячі осіб. Цифра вражає, але ще показовіше інше: чверть усього знищеного особового складу припадає саме на смугу відповідальності угруповання «Азов».

Вогневе ураження в Донецькій області: 13 тисяч ліквідованих

Підрозділи, які входять до складу 1-го корпусу НГУ «Азов», щоденно ведуть запеклі бої та вибивають наступальні ресурси ворога. Результатом системного застосування артилерії, важких ударних дронів та піхотних операцій стала ліквідація 13 624 військовослужбовців ЗС РФ на Донеччині за один місяць.

Ключові фактори, що забезпечують постійне зростання втрат окупантів:

Цілодобова аеророзвідка. Жодна група противника не залишається непоміченою ще на підступах до сірої зони;

Точна робота FPV-екіпажів. Безпілотні системи нищать як бронетехніку, так і піхоту у важкодоступних укриттях;

Координація між підрозділами. Завдяки єдиному командуванню корпус «Азов» миттєво передає цілевказівки на вогневі позиції.

Завдяки цьому середньодобові втрати ворога в зоні відповідальності досягли чисельності цілого батальйону.

Збереження життів як запорука системної переваги

Високі цифри знешкодженого противника безпосередньо пов'язані з принципами якісної підготовки та збереження життів власних бійців. В умовах інтенсивних обстрілів вирішальну роль відіграє злагоджена робота медиків.

Евакуаційні бронегрупи та медики «Азову» працюють безперервно, аби надавати допомогу пораненим безпосередньо під час евакуації. Поки противник щодня втрачає особовий склад цілого батальйону, «Азов» робить усе, щоб кожен його боєць мав шанс повернутися до побратимів і родини.

Від штабу до передової

Важливу частину роботи з оборони Донеччини виконує й командування Національної гвардії України під керівництвом генерал-майора Олександра Півненка. НГУ забезпечує підрозділи УВ (с) «Азов» необхідною зброєю, технікою, боєприпасами та засобами зв'язку, а також підтримує розвиток безпілотних систем.

Денис Прокопенко, командувач УВ (с) «Азов», зазначав, що налагоджена взаємодія з командуванням НГУ дає змогу оперативно задовольняти потреби підрозділів і втілювати їхні пропозиції.

В угрупованні підкреслюють, що результати на фронті є спільною роботою всіх, хто воює на цій ділянці. Командування дякує кожному бійцю, екіпажу та штабу.