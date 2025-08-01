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Зеленський обговорив зі Стармером переговори з Путіним

Зеленський обговорив зі Стармером переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Говорив із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Кір висловив співчуття з приводу загибелі наших людей унаслідок російського обстрілу Києва. Це був абсолютно підлий, жорстокий удар ракетами і дронами, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро – діти. Ми говорили сьогодні саме про те, як зупинити вбивства, дати більше захисту нашим людям і змусити Росію закінчити цю війну", - написав Зеленський.

Сторони обговорили актуальність збільшення виробництва дронів, особливо перехоплювачів.

"Є конкретна фінансова потреба, і ми домовилися знайти рішення. Також ми говорили про санкції. Росія їх справді боїться, як би не намагалася вдавати, що це її не обходить. Санкції точно працюють, і їх буде тільки більше. Працюємо з усіма над скоординованими обмежувальними заходами", - наголосив президент.

Він обговорив зі Стармером взаємодію з американськими партнерами, зокрема координацію кроків із президентом США ДональдомТрампом, і можливі формати мирних переговорів на рівні лідерів.

"Готуємось і до активної дипломатичної роботи з нашими партнерами у Європі та США. Узгодили позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - акцентував він.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Путіну зустрітися.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаВеликобританіяЗеленськийСтармер
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