Зеленський пропонує Путіну зустрітися

Президент Володимир Зеленський закликав російську сторону перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українська влада бачить та підтримує зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств та для досягнення достойного і тривалого миру.

"Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру та допомагає нам захищати життя", – сказав президент.

Раніше Путін нагадав Україні свій ультиматум.