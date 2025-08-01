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Полiтика

Свириденко анонсувала призначення голови БЕБ

Свириденко анонсувала призначення голови БЕБ

Рішення щодо призначення нового керівника Бюро економічної безпеки можуть ухвалити вже наступного тижня.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, конкурсна комісія вже завершила роботу, а уряд отримав результати додаткових перевірок кандидата.

Свириденко зазначила, що обговорила з кандидатом Вадимом Цивінським можливість пройти поліграф, аби зняти публічні сумніви щодо його доброчесності.

"Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", — заявила прем’єрка.

Раніше Свириденко назвала проблему корупції в Україні "надто перебільшеною".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СвириденкоБЕБЦивінський
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