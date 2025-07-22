Нова прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, домагатиметься більшого фінансування від Міжнародного валютного фонду, оскільки фіскальні потреби країни не задовольняються через триваючу війну Росії, пише Bloomberg.

Свириденко заявила, що з нинішньою кредитною програмою МВФ, термін дії якої закінчується в 2027 році, обговорення нового плану, ймовірно, відбудеться під час перегляду кредитора в наступному місяці, посилаючись на невизначеність щодо тривалости війни.

Прем'єр-міністр заявила, що вона має на меті виконати завдання, включаючи потенційну нову угоду з МВФ, протягом короткого періоду часу, і планує поговорити з міністром фінансів США Скоттом Бессентом стосовно потенційної фінансової допомоги.

В інтерв'ю Свириденко прагнула применшити проблему корупції, посилаючись на опитування, які показують, що, хоча переважна більшість вважає, що хабарництво є широко поширеним, набагато менше зіткнулися з такою діяльністю.

"Відверто кажучи, в українському суспільстві та деяких соціальних групах питання посилюється і переоцінюється", - сказала прем'єрка. Зовнішні спостерігачі, з іншого боку, «оцінюють Україну на основі різних показників», сказала вона.

Вона також захищала відмову уряду від кандидата в Бюро економічної безпеки, крок, який вимагає МВФ і Єврокомісія, хоча кандидат був затверджений відбірковою комісією.

Кабмін "діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали номінацію від відбіркової комісії, голосували колективно і відправляли рішення назад до комісії", - сказала Свириденко.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що Кабмін фактично відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ через дані, отримані від СБУ. При цьому сама конкурсна комісія дізналася про це із соцмереж.