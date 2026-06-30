Україна отримала 3,9 мільярда від ЄС

До спеціального фонду державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд. євро від ЄС.
"Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб - виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту", – повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.
25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд. євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.
Загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд. євро.
Фото: Telegram.Автор: Галина Роюк