Україна отримала 3,9 мільярда від ЄС

До спеціального фонду державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд. євро від ЄС.

"Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб - виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту", – повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд. євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.

Загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд. євро.

Фото: Telegram.