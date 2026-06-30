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Економіка

Україна отримала 3,9 мільярда від ЄС

Україна отримала 3,9 мільярда від ЄС

До спеціального фонду державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд. євро від ЄС.

"Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб - виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту", – повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд. євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.

Загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд. євро.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСгрошіУкраїнавійнаСвириденко
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