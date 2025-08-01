ППО протягом липня знищила понад 6 тисяч цілей, - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони протягом липня 2025 року знищили 6 262 повітряні цілі.
Було знищено:
- 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 20 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2990 ударні БпЛА типу Shahed;
- 912 розвідувальних БпЛА;
- 2243 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил здійснила 790 літаковильотів:
- близько 550 - на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - повідомили Повітряни сили.
Нагадаємо, у липні Росія здійснила рекордну кількість атак дронами.Автор: Галина Роюк