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ППО на межі: у липні Росія здійснила рекордну кількість атак дронами

ППО на межі: у липні Росія здійснила рекордну кількість атак дронами

Липень 2025 року став найінтенсивнішим місяцем за кількістю безпілотних атак Росії на Україну з початку повномасштабного вторгнення. За офіційними даними, протягом 31 дня окупанти здійснили 6297 запусків ударних дронів, що у 14 разів перевищує показник за аналогічний період минулого року. Це — новий антирекорд, який свідчить про суттєве посилення повітряної агресії та зміну тактики ворога.

Протягом усього липня українські міста та інфраструктура піддавалися постійним атакам: кожен з 31 дня було зафіксовано обстріли за допомогою безпілотників. Основними цілями ворога залишаються критична інфраструктура, енергетичні об’єкти, житлові квартали та транспортні вузли.

Українська протиповітряна оборона щодня збиває сотні дронів, стримуючи масштабніші руйнування. Проте інтенсивність атак ставить під серйозну загрозу ефективність систем ППО, які змушені працювати у посиленому режимі.Через виснаження ресурсів та кількість цілей оборонцям доводиться постійно вдосконалювати тактику та впроваджувати нові технологічні рішення.

Аналітики та військові експерти прогнозують, що серпень може стати ще більш важким місяцем. Ворог, скоріше за все, збільшить інтенсивність атак дронами, намагаючись послабити оборону, завдати шкоди інфраструктурі та посіяти паніку серед населення.

 

 

Теги:

війна в Україніобстріли Україниударні дрониатаки шахідівінтенсивність обстрілів
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