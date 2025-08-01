Євросоюз запроваджує нову систему в’їзду/виїзду: що зміниться для українців з жовтня

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз почне поступове запровадження Системи в’їзду/виїзду (EES), яка замінить паспортні штампи на біометричні перевірки. Нова технологія спершу запрацює в аеропортах країн Шенгенської зони, повідомляє Європейська комісія.
Система автоматично фіксуватиме в’їзди та виїзди громадян третіх країн у 29 державах Шенгену, збираючи відбитки пальців і фотографії обличчя мандрівників. Ці дані замінять звичні штампи в паспортах.
Впровадження EES має підвищити:
- ефективність прикордонного контролю;
- виявлення порушників термінів перебування;
- боротьбу з документним шахрайством і нелегальною міграцією.
Водночас автоматизовані перевірки мають прискорити перетин кордону, хоча експерти попереджають про можливі затримки в перші місяці через адаптацію до нової системи.
До жовтня ЄС розгорне інформаційні кампанії, аби ознайомити мандрівників з новими процедурами. Також очікується підвищення вартості дозволу ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей) — з 7 до 20 євро за трирічний дозвіл.