﻿
Полiтика

ЄС не планує зупиняти фінансування України, але чекає дій, – Єврокомісія

ЄС не планує зупиняти фінансування України, але чекає дій, – Єврокомісія

Євросоюз не планує зупиняти фінансову підтримку України. Водночас Брюссель чітко дав зрозуміти, що Київ має забезпечити незалежність антикорупційних органів і продовжити реформи у сфері правосуддя.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє 31 липня в Брюсселі, коментуючи ситуацію навколо змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК) та позицію ЄС щодо НАБУ і САП, передає Інтерфакс-Україна.

У Єврокомісії підтвердили, що зміни до КПК України, ухвалені минулого тижня, викликали занепокоєння.

– ЄС чітко висловив серйозне занепокоєння щодо ухвалення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, – зазначив Мерсьє.

Зараз, додав речник, Єврокомісія “тісно контактує з українською владою для виправлення ситуації”. Водночас він запевнив, що заморожування допомоги не розглядається.

Водночас у Брюсселі привітали ухвалення парламентом закону, який має відновити незалежність НАБУ та САП. Документ вже підписав президент України Володимир Зеленський.

– Важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи, і щоб Україна впровадила реформи, необхідні для дотримання верховенства права, – наголосив Гійом Мерсьє.

Однак він додав, що остаточний текст документа ще треба вивчити, та акцентував на тому, що Україна має постійно боротися з корупцією.

Речник Єврокомісії окреслив перелік кроків, яких в ЄС очікують від української влади.

Серед них – призначення керівника Бюро економічної безпеки, оновлення складу міжнародних експертів у ВККС, завершення призначення суддів до Конституційного Суду, ухвалення закону про Адміністративний суд і відхилення проблемного законопроєкту щодо Кримінального кодексу.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСфінансуванняЄврокомісіяНАБУСАП
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зрадник зливав ворогові інформацію про одне із стратегічних підприємств
Війна 31.07.2025 17:55:24
Зрадник зливав ворогові інформацію про одне із стратегічних підприємств
Читати
День жалоби оголошено у Києві 1 серпня
Столиця 31.07.2025 17:30:15
День жалоби оголошено у Києві 1 серпня
Читати
Російські окупанти вдарили по житловому будинку в Краматорську
Війна 31.07.2025 17:15:58
Російські окупанти вдарили по житловому будинку в Краматорську
Читати

Популярнi статтi