ЄС не планує зупиняти фінансування України, але чекає дій, – Єврокомісія

Євросоюз не планує зупиняти фінансову підтримку України. Водночас Брюссель чітко дав зрозуміти, що Київ має забезпечити незалежність антикорупційних органів і продовжити реформи у сфері правосуддя.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє 31 липня в Брюсселі, коментуючи ситуацію навколо змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК) та позицію ЄС щодо НАБУ і САП, передає Інтерфакс-Україна.

У Єврокомісії підтвердили, що зміни до КПК України, ухвалені минулого тижня, викликали занепокоєння.

– ЄС чітко висловив серйозне занепокоєння щодо ухвалення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, – зазначив Мерсьє.

Зараз, додав речник, Єврокомісія “тісно контактує з українською владою для виправлення ситуації”. Водночас він запевнив, що заморожування допомоги не розглядається.

Водночас у Брюсселі привітали ухвалення парламентом закону, який має відновити незалежність НАБУ та САП. Документ вже підписав президент України Володимир Зеленський.

– Важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи, і щоб Україна впровадила реформи, необхідні для дотримання верховенства права, – наголосив Гійом Мерсьє.

Однак він додав, що остаточний текст документа ще треба вивчити, та акцентував на тому, що Україна має постійно боротися з корупцією.

Речник Єврокомісії окреслив перелік кроків, яких в ЄС очікують від української влади.

Серед них – призначення керівника Бюро економічної безпеки, оновлення складу міжнародних експертів у ВККС, завершення призначення суддів до Конституційного Суду, ухвалення закону про Адміністративний суд і відхилення проблемного законопроєкту щодо Кримінального кодексу.