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Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ та САП: "Це гарантії нормальної, незалежної роботи"

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ та САП: "Це гарантії нормальної, незалежної роботи"

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні подякував парламентарям за ухвалення його законопроєкту, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Глава держави щойно підписав документ, і його текст буде негайно опублікований,  інформує ForUА.

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту – тепер уже закону," – заявив Зеленський. Він наголосив, що цей закон є "гарантіями нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави."

Президент зазначив, що рішення було "правильним", адже його підтримав 331 депутат, проголосувавши "за основу та в цілому". Він підкреслив, що "дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки", і це є ще одним підтвердженням того, що "Україна є демократією – точно жодних сумнівів".

За словами Зеленського, урядовці невідкладно проінформують міжнародних партнерів України про ухвалення цього закону, що свідчить про його важливість для подальшого зміцнення відносин та довіри з боку міжнародної спільноти.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13533, який відновлює повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За ухвалення законопроєкту проголосували 330 народних депутатів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

законНАБУСАПЗеленськийВолодимир Зеленський
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