Українські “мисливці” зі штучним інтелектом полюватимуть на російські дрони

Україна спільно з Данією працює над створенням інноваційного дрона-перехоплювача зі штучним інтелектом, здатного автономно виявляти, супроводжувати і знищувати російські безпілотні літальні апарати різного типу — від FPV-дронів до розвідувальних і ударних БпЛА. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Новий дрон стане важливою ланкою у системі протиповітряної оборони, орієнтованої саме на боротьбу з маловартісними дроновими атаками РФ. Зенітні перехоплювачі вже довели свою ефективність — українські розробки нещодавно вперше знищили російський ударний БпЛА “Оріон”, здатний нести високоточні ракети та авіабомби.

Україна вже уклала контракти з трьома вітчизняними виробниками на суму понад 3 мільярди гривень для серійного виробництва дронів-перехоплювачів. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, держава фінансує масштабне виготовлення таких БпЛА, які дозволяють ефективно боротися з "Шахедами" та іншими ворожими дронами на малих висотах.

“Наше завдання — мати 1 000 дронів-перехоплювачів на добу. Це питання захисту міст, енергетики, логістики. Дрони вже законтрактовані на десятки тисяч одиниць”, — заявив президент Володимир Зеленський під час візиту на одне з виробництв.

На відміну від класичних засобів ППО, дрони-перехоплювачі є значно дешевшими. Вартість ракети IRIS-T може сягати 100 тисяч доларів, тоді як перехоплювач обходиться у кілька тисяч. Це дозволяє ефективно знищувати дешеві російські дрони, не витрачаючи дорогі ракети.

У липні Україна підписала меморандуми про спільне виробництво дронів з США, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Чехією. Країни-партнери готові фінансувати виробництво українських перехоплювачів, а також передавати необхідні технології.

“Росія атакує дронами хвилями по 700–800 одиниць, і боротися з ними ракетами Patriot за 5 мільйонів — це економічний абсурд. Перехоплювачі — це реалістична і ефективна відповідь”, — пояснив представник Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Французькі компанії також готові розгорнути виробництво дронів в Україні. Про це було домовлено під час переговорів президента Зеленського з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

За словами очільника Агентства оборонних закупівель Арсена Жумаділова, обсяги контрактування дронів-перехоплювачів обмежуються лише виробничими потужностями компаній і можливостями держбюджету. Усі без винятку БпЛА, які вироблять в Україні у 2025 році, держава планує викупити.