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Технології

Українські дрони навчились перехоплювати російські «Гербери»

Українські дрони навчились перехоплювати російські «Гербери»

Український дрон-перехоплювач «Генерал Черешня AIR» успішно адаптований для ураження нової загрози — російських безпілотників-приманок «Гербера», які дедалі частіше використовуються не лише як відволікаючий фактор, а й як ударні та розвідувальні дрони.

«Зафіксовано перші успішні ураження дронів "Гербера". Наш дрон AIR чудово протидіє сучасним загрозам в умовах обмежених ресурсів», — повідомляє виробник перехоплювачів компанія «Генерал Черешня».

Наголошується, що зростання кількості дешевих дронів з боку РФ вимагає нових рішень, які не виснажують запаси ракет для ЗРК, а дозволяють вести точкову боротьбу на фронті. «Витрачати коштовні та кількісно обмежені ракети ППО для знищення БпЛА, що масово виробляються ворогом — неефективно. Наш дрон AIR вирішує це завдання», — йдеться в заяві.

«Генерал Черешня AIR» — це дешевий, мобільний і багаторазовий перехоплювач, який використовується як ударний дрон проти ворожих БпЛА. Завдяки автономному наведенню, швидкості реакції та гнучкості — він здатний ефективно перехоплювати навіть маневрові цілі.

 

Теги:

дрони-перехоплювачіГенерал Черешня AIR
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