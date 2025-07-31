Peace Act: США перезапускають модель постачання зброї Україні

Американські сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш представили новий законопроєкт Peace Act, який передбачає кардинальну зміну механізму фінансування постачання зброї Україні.

Згідно з ініціативою, планується створення спеціального фонду при Міністерстві фінансів США, у який надходитимуть внески від країн-союзників, зокрема Німеччини, Великої Британії та інших європейських партнерів. Річний бюджет фонду орієнтовно становитиме 5–8 мільярдів доларів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зібрані кошти спрямовуватимуться на закупівлю американського озброєння для України, а також на поповнення арсеналів США, які скорочуються через передачу техніки Києву.

Сенатор Роджер Вікер зазначив, що Peace Act має забезпечити більш ефективну та швидку систему передачі військової допомоги Україні, а також укріпити загальну безпеку США і НАТО на тлі триваючої агресії з боку Росії.

Законопроєкт вже пройшов попередні консультації в Білому домі та отримав позитивні відгуки, пише WSJ. Очікується, що Peace Act винесуть на голосування в Конгресі до кінця 2025 року в рамках щорічного оборонного бюджету, який готує Сенатський комітет із питань збройних сил.

Аналітики зазначають, що цей підхід дозволить залучити до фінансування військової допомоги Україні більше партнерів, а США уникнуть політичних блокувань у Конгресі щодо виділення коштів.