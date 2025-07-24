Трамп розкрив деталі нової збройної угоди ЄС-США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Європейський Союз уклали угоду, згідно з якою Європа повністю оплачуватиме американське озброєння та обладнання, значна частина якого буде направлена в Україну. Цю заяву Трамп зробив під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня, інформує ForUА.

За словами Трампа, США відправлятимуть зброю до Євросоюзу, а країни-члени блоку самі займуться її розподілом, при цьому "більшу частину" отримає Україна. "Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити озброєння їм, а вони розподілять його. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому", — підкреслив президент.

Ця заява пролунала на тлі нещодавнього схвалення Держдепартаментом США продажу Україні двох пакетів зброї та обладнання на загальну суму 322 мільйони доларів. До цих пакетів увійдуть ракетні системи HAWK Phase III та БМП Bradley, а також послуги з їхнього ремонту та підтримки.

Франція відмовляється від проєкту Трампа

Однак, згідно з даними Politico, один із ключових союзників України, Франція, відмовився приєднатися до цієї ініціативи щодо закупівлі американської зброї. Президент Франції Еммануель Макрон продовжує наполягати на створенні власної оборонної промислової бази, віддаючи перевагу закупівлям на місцевому ринку. Це рішення Парижа може вплинути на спільні зусилля з постачання зброї до України в рамках нової угоди.