Аптекам дозволили виготовляти більше ліків на основі канабісу: деталі

Міністерство охорони здоров’я розширило перелік лікарських засобів на базі рослинної субстанції канабісу, які виготовляють в аптеках, повідомляє МОЗ.

Згідно з наказом МОЗ № 1134 від 16.07.2025, до переліку увійшли:

14 лікарських форм на основі тетрагідроканнабінолу (ТГК);

2 комбіновані форми, що містять ТГК і канабідіол (КБД).

Це дасть змогу створювати доступні препарати для лікування пацієнтів відповідно до медичних показань.

Оновлений перелік вже інтегровано в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ) та доступний для медичних працівників. Ознайомитися з ним можна на офіційному сайті МОЗ.

ForUA.com нагадує, що з 1 жовтня 2024 року в Україні діє цифрова платформа для контролю обігу медичного канабісу, яка забезпечує електронне призначення та відпуск таких препаратів через ЕСОЗ.

Призначення здійснюється через програму Екстемпоральні лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу та лише для пацієнтів з діагнозами, затвердженими МОЗ.

Крім того, відповідно до закону №3528-IX, що набув чинності 16 лютого 2024 року, такі препарати відпускають виключно за електронними рецептами.