Франція очолює коаліцію за визнання Палестинської держави: до неї приєдналися вже 15 країн

Франція виступила ініціатором створення широкої коаліції країн, які підтримують офіційне визнання Палестинської держави. Наразі до цієї групи вже долучилися 15 держав, що свідчить про зростаючий міжнародний імпульс у цьому питанні. Про це повідомляє The Guardian.

Учора ввечері міністри закордонних справ цих 15 країн оприлюднили спільну заяву, в якій висловили рішучу підтримку визнанню Палестини. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підкреслив, що група "запрошує тих, хто ще цього не зробив, приєднатися до нас", наголошуючи на прагненні розширити коаліцію.

Французька інформаційна агенція AFP зазначила, що Париж активно працює над "створенням імпульсу для офіційного визнання Палестинської держави", підкреслюючи роль Франції як рушійної сили у цьому процесі.

Наразі до групи з 15 країн входять європейські держави: Франція, Андорра, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанія. Крім того, до коаліції долучилися країни за межами Європи: Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Цей крок Франції та її союзників відображає посилення міжнародних зусиль, спрямованих на врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом визнання Палестинської держави.

Раніше Франція закликала ЄС до жорсткої позиції у торгових переговорах зі США.