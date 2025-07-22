Франція закликає ЄС до жорсткої позиції у торгових переговорах зі США

Париж вимагає від Брюсселя "натиснути червону кнопку", якщо Дональд Трамп не погодиться на прийнятні умови. Уряд Франції наполягає на тому, щоб Європейський Союз посилив тиск на Вашингтон, оскільки торгові переговори між ЄС та США наближаються до завершення без ознак досягнення угоди. Франція вважає, що офіційний Брюссель повинен зайняти більш рішучу позицію у відповідь на загрози колишнього президента США Дональда Трампа щодо підвищення мит, якщо його буде переобрано.

Згідно з інформацією, отриманою Politico від анонімних французьких посадовців, Париж переконаний, що європейські переговорники повинні "чітко дати зрозуміти, що ми готові натиснути червону кнопку", якщо Трамп відмовиться погодитися на прийнятні торгові умови.

"Це спонукало нас підняти голос і попросити комісію бути твердою", – заявив один з французьких посадовців, підкреслюючи, що Європейська комісія повинна усвідомити, що має справу з союзником, який "нагнітає напругу в торговій війні, яку сам розпочав".

Ця вимога Парижа відображає зростаючий тиск на європейські уряди, які намагаються впоратися з потенційними наслідками повернення Трампа до влади у січні та його наміром переглянути світові торговельні угоди.

Останніми тижнями переговорники ЄС докладають значних зусиль, аби переконати американських колег погодитися на зниження мит США на товари ЄС до 1 серпня. Це пов'язано з тим, що Дональд Трамп пообіцяв запровадити підвищені мита, якщо угода не буде досягнута. Він погрожує обкласти всі товари ЄС 30-відсотковими митами, що втричі перевищує поточний базовий тариф США на імпорт товарів з ЄС, який становить 10%.

23 липня президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, де однією з головних тем обговорення стануть ці митні загрози. Хоча Мерц та його союзники наполягають на швидкому укладенні угоди, навіть ціною значних поступок, французька сторона прагне домогтися найкращих умов для Європи.

Французькі посадовці наголошують, що не критикують Брюссель за його нинішню переговорну позицію. Однак вони вважають, що зараз настав час для ЄС зайняти більш жорстку позицію, оскільки поступки можуть зробити Європу слабкою та підірвати шанси на досягнення вигідних умов у довгостроковій перспективі.