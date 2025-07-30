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Україна б'є по "тіньовому флоту" Росії: Зеленський підписав закон

Україна б'є по "тіньовому флоту" Росії: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє застосовувати санкції до суден та повітряних суден, які причетні до «тіньового» транспортування російської нафти, нафтопродуктів, а також зброї та військової техніки. Про це йдеться в картці законопроєкту №13020 на сайті Верховної Ради, інформує ForUА.

Цей закон вносить зміни до Закону України «Про санкції», розширюючи можливості для накладення обмежень на морські та повітряні судна, чия діяльність становить реальну чи потенційну загрозу національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Відповідно до нового закону, Служба безпеки України та розвідувальні органи отримали завдання виявляти та встановлювати факти використання таких суден. Крім того, передбачається, що інформація про всіх суб’єктів, а також судна та повітряні судна, щодо яких застосовано санкції, буде вноситися до Державного реєстру санкцій.

Цей крок має на меті посилити тиск на Російську Федерацію та її спільників, які допомагають обходити існуючі санкції та фінансувати агресію проти України.

Нагадаємо, Зеленський підписав важливий закон: хто тепер зможе служити в ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнасанкціїЗеленськийтіньовий флотзаконопроєкт
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