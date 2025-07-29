Зеленський підписав важливий закон: хто тепер зможе служити в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям продовжувати службу за контрактом після досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Документ вносить зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», відкриваючи нові можливості для досвідчених кадрів в умовах воєнного стану.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Верховної Ради, відтепер чоловіки та жінки, які досягли 60 років, зможуть укладати контракти на військову службу. Головними умовами є визнання їх придатними до служби медичною комісією та письмова згода командира військової частини.

Для офіцерів передбачений додатковий етап: їхня кандидатура має бути погоджена Генеральним штабом або відповідним органом управління. Перед офіційним зарахуванням на службу кандидат проходить двомісячний випробувальний термін. У разі незадовільних результатів випробувальний термін, контракт може бути достроково розірваний.

Важливою особливістю нового закону є те, що граничного віку для служби не встановлено. Контракт укладається терміном на один рік з можливістю подальшого подовження. Він автоматично розривається після завершення дії воєнного стану.

Нагадаємо, що 6 липня Верховна Рада вже схвалила законопроєкт №13229, який дозволяв чоловікам граничного мобілізаційного віку підписувати однорічні контракти.

Раніше також повідомлялося, що військовозобов’язаних чоловіків віком від 50 до 60 років переважно призначають до підрозділів тилового забезпечення та спеціальностей з дефіцитом кадрів. Їх не залучають до штурмових військ, за винятком випадків, коли особа добровільно висловлює бажання служити на передовій.

Цей закон є важливим кроком для посилення обороноздатності України, дозволяючи залучати досвідчених військових фахівців до служби та раціонально використовувати їхній потенціал.