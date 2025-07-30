Терпець урвався: Вашингтон готується бити по союзниках Кремля

У Кремлі неправильно інтерпретували терплячість президента США Дональда Трампа у питанні переговорів щодо завершення війни в Україні. Проте цей період непорозумінь завершився. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу. "Він (Трамп — ред.) був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув", — наголосила Брюс.

Вона нагадала, що президент США неодноразово попереджав про можливе запровадження санкцій і вторинних санкцій проти Росії через торгівлю нафтою, з якої "деякі країни отримують вигоду, фінансуючи війну агресора".

За її словами, рішення щодо обмежень — це компетенція Трампа. "Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він — серйозна людина. І ми бачимо результати цього по всьому світу", — додала Брюс.

Нагадаємо, у середині липня Трамп висунув російському диктаторові Володимиру Путіну ультиматум — 50 днів на досягнення домовленостей про припинення війни в Україні. Однак через відсутність реальних кроків Кремля до миру, 29 липня президент США скоротив дедлайн до 10 днів. У разі ігнорування мирних ініціатив, Трамп пригрозив санкціями не лише Росії, а й країнам, які купують російську нафту та тим самим фінансують війну.