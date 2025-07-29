Microsoft додала у свій браузер нову функцію зі штучним інтелектом

Компанія Microsoft запустила нову функцію у своєму браузері Edge під назвою Copilot Mode, яка дозволяє користувачам переглядати вебсторінки з допомогою штучного інтелекту, повідомляє Tech Crunch.

За задумом, штучний інтелект може стати помічником, який розуміє, що користувач шукає, прогнозує, що він хоче зробити, а потім виконує дії від його імені.

Microsoft зазначає, що режим Copilot все ще вважається експериментальною функцією. Нині він працює за замовчуванням і є безкоштовним для всіх користувачів Mac або PC, які мають доступ до Copilot.

На момент запуску режим Copilot складається з кількох основних компонентів, і далі і їх буде додано ще більше. Після ввімкнення користувачі Edge побачать нову сторінку з новими вкладками, де вони зможуть шукати, писати в чаті та здійснювати навігацію в Інтернеті за допомогою Copilot. Відвідуючи певну вебсторінку, вони також можуть звернутися до Copilot за додатковою допомогою. Наприклад, Microsoft показує, як хтось може запитати ШІ -співрозмовника, чи можна рецепт, який він переглядає, зробити веганським, і Copilot запропонує заміни.

Крім того, Microsoft стверджує, що Copilot може виконувати різноманітні завдання від імені користувача, такі як бронювання зустрічей, створення списків покупок і підготовка контенту. Мета полягає в тому, щоб полегшити виконання повсякденних завдань, таких як бронювання номера на Booking.com або бронювання авіаквитків через Kayak.

Copilot дозволяє здійснювати голосове введення, що може бути зручним для людей, які, наприклад, мають обмежену мобільність.

Також з дозволу користувача Copilot може переглядати всі відкриті вкладки, щоб зрозуміти, що людина переглядає. Це може бути корисно, якщо користувач порівнює продукти або проводить онлайн-дослідження, наприклад, порівнює ціни на авіаквитки або готелі на різних сайтах. Хоча звичайні ШІ- боти також можуть робити порівняння, але вбудовування такої функції в браузер може пришвидшити процес передачі потреб користувача цифровому помічнику.

У майбутньому Copilot також допомагатиме людям продовжити роботу над проєктом або дослідженням, рекомендуючи наступні кроки, кажуть у Microsoft. Компанія підкреслює, що Copilot зможе отримати доступ до вмісту вебсторінок користувача лише тоді, коли той сам вирішить це зробити, і це буде прозоро для користувача.