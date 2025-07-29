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США демонстративно розширюють ядерну присутність у Європі

США демонстративно розширюють ядерну присутність у Європі

США доставили ядерну зброю до Великобританії на борту військового транспортного літака з увімкненими транспондерами, не приховуючи маршрут і характер вантажу. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані авіаційного моніторингу та джерела в уряді США.

За інформацією журналістів, Вашингтон свідомо демонструє Кремлю, що не скорочує свою ядерну присутність у Європі — навпаки, розширює її у відповідь на зростаючу агресивність Росії. Це перше повернення американської ядерної зброї до Великобританії з 2008 року.

За даними джерел, мова йде про тактичні ядерні боєприпаси, які будуть розміщені на авіабазі RAF Lakenheath в Англії, де вже завершуються роботи з модернізації сховищ.

Офіційний Вашингтон утримується від коментарів щодо деталей перевезення, однак відкритість операції розглядається як сигнал стримування Москві.

 

 

 

 

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СШАядерна зброявійна в Українітактичні ядерні боєприпасиядерна присутність в Європіамериканська ядерна зброяавіабаза RAF Lakenheath
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