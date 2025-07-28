﻿
Енергетика

Негода залишила без світла майже 30 тисяч сімей на Київщині

Негода залишила без світла майже 30 тисяч сімей на Київщині

 Через негоду, що вирує на Київщині, без електропостачання залишаються оселі майже 30 тисяч сімей. Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, злива та сильні пориви вітру спричинили численні аварії на електромережах регіону. Станом на 12:00, знеструмлено 40 ліній електропередач.

Попри складні погодні умови, бригади енергетиків продовжують працювати в посиленому режимі, щоб відновити електропостачання. Зазначається, що зранку вже вдалося заживити майже 67 тисяч домівок, однак сильні опади додають нових пошкоджень, ускладнюючи ремонтні роботи.

ДТЕК закликає мешканців Київщини бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки під час негоди. Енергетики продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням світла в усіх постраждалих оселях.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

електропостачаннянегодаДТЕККиївщинасвітло
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Новий торговий альянс США та ЄС вже качає ціни на нафту вгору
Економіка 28.07.2025 08:16:02
Новий торговий альянс США та ЄС вже качає ціни на нафту вгору
Читати
Російські дрони знову атакували житловий квартал Києва: поранено трирічну дитину
Головне 28.07.2025 07:56:12
Російські дрони знову атакували житловий квартал Києва: поранено трирічну дитину
Читати
Перемога Трампа: $600 млрд від ЄС вже в економіці США
Головне 28.07.2025 07:28:45
Перемога Трампа: $600 млрд від ЄС вже в економіці США
Читати

Популярнi статтi