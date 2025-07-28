Негода залишила без світла майже 30 тисяч сімей на Київщині

Через негоду, що вирує на Київщині, без електропостачання залишаються оселі майже 30 тисяч сімей. Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, злива та сильні пориви вітру спричинили численні аварії на електромережах регіону. Станом на 12:00, знеструмлено 40 ліній електропередач.

Попри складні погодні умови, бригади енергетиків продовжують працювати в посиленому режимі, щоб відновити електропостачання. Зазначається, що зранку вже вдалося заживити майже 67 тисяч домівок, однак сильні опади додають нових пошкоджень, ускладнюючи ремонтні роботи.

ДТЕК закликає мешканців Київщини бути обережними та дотримуватися правил електробезпеки під час негоди. Енергетики продовжують працювати над якнайшвидшим відновленням світла в усіх постраждалих оселях.