Негода знеструмила населені пункти у чотирьох областях України

Станом на ранок понеділка, 14 липня, негода залишила без електропостачання 24 населені пункти в чотирьох областях України. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Причиною відключень стало пошкодження ліній електропередачі внаслідок складних погодних умов. Аварійно-відновлювальні роботи вже ведуться ремонтними бригадами обленерго. За інформацією "Укренерго", повне відновлення електропостачання очікується до кінця поточної доби.

Зростання споживання електроенергії

Паралельно з наслідками негоди, "Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії. Станом на 9:30 ранку понеділка, 14 липня, споживання було на 2,9% вищим, ніж у той же час попереднього робочого дня – п'ятниці.

Енергетики пояснюють цю динаміку кількома факторами:

Традиційне підвищення рівня споживання на початку робочого тижня.

Зростання температури повітря у західних та частині центральних областей України.

Крім того, у компанії зазначили, що добовий максимум споживання електроенергії вчора ввечері, 13 липня, був на 2,4% вищим, ніж минулої неділі, 6 липня.