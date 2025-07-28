У Путіна висунули чергові

Москва продовжує наполягати на своїх вимогах щодо мирної угоди з Україною, які, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, включають відмову України від вступу до НАТО та визнання "реалій на землі" – тобто окупації українських територій. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує ForUА.

Лавров заявив, що Росія вважає ці вимоги "законними" і такими, що захищають її власну безпеку, посилаючись на те, що НАТО "розширилося впритул до російських кордонів".

Цинічні вимоги Кремля

Окрім відмови України від членства в Альянсі та будь-якого подальшого розширення НАТО, Росія також вимагає визнати існуючий контроль Москви над частиною українських територій.

"Ніякого втягування України в НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО. Вона й так уже, попри всі обіцянки та документи, які приймалися, розширилася впритул до наших кордонів", – процитували Лаврова росЗМІ.

Ці вимоги розцінюються як цинічні, оскільки вони суперечать принципам міжнародного права, обмежують суверенні права України та фактично легітимізують окупацію.