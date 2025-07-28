24-річний зрадник шпигував для білоруського КДБ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала агента білоруських спецслужб, який збирав на Волині інформацію про блокпости, фортифікаційні споруди та військові ешелони у прикордонних районах України.

За даними слідства, фігурантом виявився 24-річний місцевий мешканець, який шукав "легкі заробітки" через анонімні Телеграм-канали. В обмін на винагороду від білоруських спецслужб він погодився виконувати шпигунські завдання.

Серед основних завдань агента було стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони, а також виявлення військових ешелонів, які рухалися залізничними коліями або перебували на станціях Укрзалізниці. Для збору інформації агент обходив визначені райони, фіксував фортифікаційні споруди та передавав їх геолокації білоруським кураторам через анонімні чати у месенджерах.

Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільний телефон із доказами контактів з представником білоруського КДБ, особу якого вже встановила контррозвідка.

В межах спецоперації додатково убезпечено пункти базування українських сил та логістичні маршрути.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.