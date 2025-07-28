Відкритий банкінг запрацює вже з 1 серпня: що це означає для українців

Національний банк України затвердив нове положення про відкритий банкінг, яке визначає єдині вимоги до обміну даними між банками та третіми сторонами. Це рішення відкриває шлях до впровадження нових цифрових сервісів на фінансовому ринку країни.

Відкритий банкінг дозволяє клієнтам надавати доступ до своїх банківських рахунків стороннім фінтех-постачальникам. Застосунки зможуть здійснювати платежі, відображати рахунки з різних банків в одному інтерфейсі, спрощуючи користування фінансовими послугами.

Основні положення постанови НБУ:

Визначено архітектуру системи відкритого банкінгу (банки, треті сторони, НБУ як регулятор).

Затверджено єдині правила підключення до API та обміну інформацією.

Встановлено етапи впровадження з 2025 по 2027 рік.

Розроблено вимоги до кібербезпеки та захисту персональних даних.

Користувачі отримають можливість легко підключати фінтех-сервіси до своїх рахунків, порівнювати банківські продукти, здійснювати перекази без необхідності входу в інтернет-банкінг. Для бізнесу це відкриває нові перспективи у створенні інноваційних фінансових додатків. Водночас банки стикнуться з викликом зростаючої конкуренції.

Положення набирає чинності з 1 серпня 2025 року. Впродовж 18 місяців НБУ має затвердити технічну специфікацію API, після чого банки розпочнуть її поступове впровадження. Повноцінне функціонування системи відкритого банкінгу очікується до 2027 року.